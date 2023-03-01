В Рязанской области в текущем сезоне отремонтируют 8 мостов

В Рязанской области по программе «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем дорожно-строительном сезоне отремонтируют 8 мостовых сооружений. Об этом сообщает региональный минтранс.

В Пронском районе мост через Проню на участке дороги Рязань — Пронск — Скопин ремонтируют с прошлого года. Ремонт подводной части опор сооружения завершается, идёт подготовка к устройству буронабивных столбов опор, завозятся балки пролётного строения. Движение транспорта открыто по одной стороне моста.

На текущий год запланирован капремонт мостов через реку Мостья в Ухоловском районе и реку Пожва в Сараевском районе. В плане ремонта — мостовые сооружения через реку Брусна в Скопинском районе, через реку Средник в Шиловском районе, через реку Хупта в Ряжском районе, через реку Чернавка в Милославском районе и через реку Грязная в Сараевском районе.

По итогам прошлого года по национальному проекту в регионе привели к нормативу 8 мостов, в том числе в Кораблинском, Ряжском, Пронском, Рязанском и Старожиловском районах.

Железобетонный мост через Мошку на трассе Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Сапожковском районе открыт после ремонта. Там полностью заменено асфальтовое покрытие, отремонтированы береговые опоры, пролётные строения, заменено барьерное и перильное ограждения. В Касимовском районе обновлён мост через реку Гусь.

Также по контрактам по ремонту региональных дорог в 2022 году приведено в нормативное состояние 5 мостовых сооружений в Ряжском, Сасовском и Милославском районах.