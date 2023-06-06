В Рязанской области стартовал чемпионат МВД России среди по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу

Сегодня, 6 июня в Рязанской области состоялось торжественное открытие Чемпионатов МВД России среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Чемпионаты проводятся ежегодно в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта.

В церемонии открытия соревнований приняли участие начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, представитель Главного управления по работе с личным составом МВД России подполковник полиции Александр Сазонов, заместитель председателя Рязанской областной организации Общества «Динамо», мастер спорта международного класса майор внутренней службы Андрей Волков, начальник Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя полковник полиции Андрей Доронин, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Администрации города Рязани Кирилл Сосунов, полицейские-спортсмены, их тренеры и судьи.

Для участия в чемпионатах на Рязанскую землю прибыли более 600 полицейских спортсменов, представляющих 58 территориальных органов МВД России со всех уголков страны и 17 образовательных учреждений МВД России.

Приветствуя спортсменов, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай подчеркнул значимость таких соревнований для Рязанской области. Владимир Алай отметил:

— Рязанский край богат спортивными традициями, успехами и достижениями в различных турнирах самого высокого уровня. Наш город вновь выбран местом проведения соревнований, в которых примут участие практически все регионы России. В рамках Чемпионатов сотрудники разных подразделений органов внутренних дел продемонстрируют стойкость, выносливость, безупречную физическую подготовку и профессиональные навыки владения и применения огнестрельного оружия. Мастерство, целеустремленность и высокий профессионализм — вот что объединяет всех участников турнира, где каждый из вас высококвалифицированный специалист, обеспечивающий общественную безопасность и охраняющий спокойствие граждан нашей страны. Желаю вам успехов в соревнованиях. Удачи вам всем. И пусть победит сильнейший.

Перед собравшимися выступили артисты Культурного центра УМВД России по Рязанской области.

За 5 дней спортсменам предстоит пройти непростые испытания. Легкоатлетический кросс включает в себя забег на дистанции 1000 метров для женщин — представительниц образовательных учреждений, 3000 метров для женщин и 5000 метров — для мужчин. Служебный биатлон состоит из легкоатлетического кросса по пересечённой местности со стрельбой из пистолета «Макарова» на двух огневых рубежах, а также двух командных эстафет, на которых для каждого из четырех участников команды дистанция рассчитана на 1000 метров и 1500 метров соответственно.

Сразу после открытия соревнований спортсмены перешли к состязаниям по легкоатлетическому кроссу на разных дистанциях. По итогам соревнований будет определено личное первенство участников в каждом виде программы и командное первенство по кроссу и летнему биатлону среди полицейских и учащихся образовательных учреждений МВД России.