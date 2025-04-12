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Фото: t.me/gtrkoka
Экология, природа, животные

В Рязанской области служебная овчарка-пенсионер Цамбия обрела новый дом

Алексей Самохин

Немецкая овчарка по кличке Цамбия, завершившая службу в органах внутренних дел, нашла новых хозяев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

После выхода в эфир телесюжета, подготовленного журналистами ГТРК «Ока» совместно с пресс-службой полиции, на собаку обратили внимание неравнодушные жители. Решение взять бывшую служебную овчарку в семью приняли Александр и Елена из Шиловского района.

Новая семья и собака быстро нашли общий язык. Хозяева отметили, что Цамбия — умная, спокойная и прекрасно воспитанная. Уже с первых минут общения между ними возникло доверие, а сама овчарка чувствует себя в новом доме уверенно.

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Цамбия прослужила в правоохранительных органах несколько лет. Все это время она участвовала в оперативных мероприятиях, помогала раскрывать преступления, охраняла общественный порядок.

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