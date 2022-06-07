19.2 C
Рязань
Вторник, 7 июня, 2022

В Рязанской области продолжают следить за мигрантами

spot_img
Татьяна Проводина

В Рязанской области продолжают следить за мигрантами

Оперативно-профилактические мероприятия проводились с 30 мая по 10 июня в местах компактного проживания иностранцев и лиц без гражданства. Основные задачи — выявить и пресечь нарушения миграционного законодательства, а также не допустить совершения иностранцами преступлений.

Соблюдение миграционного законодательства в регионе находится на контроле у сотрудников Управления по вопросам миграции и Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД. Об этом сообщает областное управление МВД.

Всего было выявлено 419 административных правонарушений в миграционной сфере. 67 иностранцев нарушили правила въезда в страну или режим проживания. Незаконно работал в регионе 81 мигрант. 33 человека предоставили при учёте ложные сведения. Выявлены нарушения и среди россиян, привлекающих к труду иностранцев. Против граждан России составлено 130 административных протоколов.

Областные суды постановили выдворить из региона 8 иностранных граждан. Работники миграционного управления МВД депортировали четверых иностранцев.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7