В Рязанской области продолжается программа социальной догазификации, сообщила пресс-служба правительства региона.

О выделении дополнительных средств проинформировал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров.

«Социальная газификация проводится по поручению Президента РФ. Ряду льготных категорий граждан, таких как участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, семьи с низким доходом, многодетные семьи, будет оказана дополнительная помощь. При этом федеральный центр частично компенсирует регионам такие расходы», — сказал Андрей Макаров.

С начала действия проекта по настоящее время заключено 5807 договоров на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств собственников. Исполнено 4999 договоров.

В Рязанской области по инициативе главы региона Павла Малкова в конце декабря 2022 года принят Закон, который предусматривает предоставление отдельным категориям граждан субсидии в размере 100 тысяч рублей на догазификацию жилого помещения. Речь идет о технологическом присоединении газового оборудования жилых помещений. Для льготных категорий граждан, у кого уже проведен газ, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 50% фактических произведенных расходов по газификации, но не более 30000 рублей. За такими выплатами обратились более 20 человек.

Предложение о выделении дополнительного финансирования региону в размере 5,3 млн. рублей одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований 1 февраля. Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ в 2023 году. На эти деньги предусмотрено подключение еще 61 домовладения.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что догазификация очень востребована в регионе, особенно в отдаленных населенных пунктах. «Социальная газификация для региона является одним из приоритетов. Выделение дополнительных средств позволит быстрее выполнить очередной этап программы. Природный газ имеет неоспоримые преимущества: относительно низкая стоимость, тепло и уют в домах рязанцев, надежность, экологичность. Важно ускорить темпы работ. Люди этого ждут. Уже на ближайшем заседании правительства дополнительно рассмотрим этот вопрос», — подчеркнул Павел Малков.