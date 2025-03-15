В Рязанской области продолжается борьба с незаконным оборотом промышленной продукции

Работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области продолжается. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова.

На заседании профильной комиссии рассмотрели актуальную ситуацию в сфере оборота табачной и никотиносодержащей продукции. По словам Шваковой, благодаря совместным усилиям удалось добиться значительных успехов в пресечении оборота контрафакта, однако работа в этом направлении продолжается.

По данным управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области, основными источниками фальсифицированной продукции остаются крупные оптово-промышленные комплексы Москвы и Московской области. Контрафакт реализуется через сетевые магазины, нестационарные павильоны, расположенные на остановках общественного транспорта, у торговых центров и на рынках.

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В 2023 году было возбуждено 11 уголовных дел по фактам продажи контрафактной продукции. Изъято более 165 тысяч пачек немаркированного табака на сумму свыше 20 миллионов рублей. Власти рассматривают возможность увеличения проверок предпринимателей, занимающихся продажей табачных и никотиносодержащих изделий.

Качество электроснабжения

Еще одной темой заседания стало соблюдение требований к качеству электроэнергии. По данным отдела (инспекции) по Рязанской и Липецкой областям ЦМТУ Росстандарта, в регионе участились жалобы на скачки напряжения.

Основная причина – активная застройка, при которой не всегда учитываются возможности существующих энергосетей, что приводит к перегрузкам. Кроме того, сетевые компании не всегда своевременно заменяют изношенное оборудование и линии электропередач. В этой связи разработаны и реализуются программы по предотвращению нарушений.

Противодействие незаконному вылову рыбы

Также на совещании обсудили меры по борьбе с незаконной добычей водных биоресурсов. В 2023 году инспекторы отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов провели более 2200 проверок, выявили свыше 900 нарушений и составили 740 административных протоколов.

В целом, количество нарушений снижается, что связано с ужесточением санкций и профилактической работой с населением.

По итогам совещания принято решение усилить контроль за соблюдением законодательства, в том числе при поддержке бизнес-объединений и потребителей. Власти также планируют активнее информировать граждан о том, куда обращаться в случае выявления нарушений.