В Рязанской области подтопило 5 низководных мостов

В результате подъёма воды в реках 3 января в Рязанской области оказались подтопленными 5 низководных мостов. Подробности приводят в региональном главке МЧС.
Подтопило мосты в разных районах Рязанской области:
— Ряжске (река Хупта),
— Кипчаково Кораблинского района (река Ранова),
— Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского района (река Пара),
— Красная Яблонька Сапожковского района (река Пара),
— Дмитриевка Сапожковского района (река Пара).
В чрезвычайном ведомстве отметили, что объездные пути есть не везде, однако жизнеобеспечение населения не нарушено.
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