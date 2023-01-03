В Рязанской области подтопило 5 низководных мостов

В результате подъёма воды в реках 3 января в Рязанской области оказались подтопленными 5 низководных мостов. Подробности приводят в региональном главке МЧС.

Подтопило мосты в разных районах Рязанской области:

— Ряжске (река Хупта),

— Кипчаково Кораблинского района (река Ранова),

— Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского района (река Пара),

— Красная Яблонька Сапожковского района (река Пара),

— Дмитриевка Сапожковского района (река Пара).

В чрезвычайном ведомстве отметили, что объездные пути есть не везде, однако жизнеобеспечение населения не нарушено.