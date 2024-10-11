В Рязанской области ожидаются заморозки

В Рязанской области заметно похолодает. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Минусовая температура ожидается в ночь на воскресенье, 13 октября. Столбик термометра опустится до -2°С. Днём в воскресенье прогреется максимум до 11°С.

Однако в субботу рязанцы еще успеют насладиться теплом. На сайте регионально ГУ МЧС России опубликован прогноз погоды на 12 октября.

В субботу в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, днём местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днём +10…+15°С.