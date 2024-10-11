Пятница, 11 октября, 2024

В Рязанской области ожидаются заморозки

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Photo by form PxHere

В Рязанской области заметно похолодает. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Минусовая температура ожидается в ночь на воскресенье, 13 октября. Столбик термометра опустится до -2°С. Днём в воскресенье прогреется максимум до 11°С.

Однако в субботу рязанцы еще успеют насладиться теплом. На сайте регионально ГУ МЧС России опубликован прогноз погоды на 12 октября.

В субботу в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, днём местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днём +10…+15°С.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани из-за прорыва канализации без воды остались десятки домов

В Рязани на улице Урицкого водитель сбил ребенка и скрылся

В Касимове жертвами мошенников стали четыре пожилые женщины

Сергей Светлаков дал невероятный аванс одной из команд в «Лиге городов» на ТНТ

В Рязани обнаружили нарушения в работе сервисов доставки готовой еды

Рязанка родила одиннадцатого ребёнка

Пушкин, поющие души и спектакли для всей семьи! Афиша мероприятий Рязани на 12-13 октября

На улице Чкалова в Рязани открыли новую детскую площадку

«На колено!». Алексей Чумаков обратился с неожиданной просьбой к участнику шоу «Ярче звёзд»

У Анжелики Стубайло случилась истерика после испытания в шоу «Вызов. Китайский сезон» 

В Рязани завершают ремонт дорог на 15 улицах

ВСУ в котле и френдли-фаер: что известно о новом этапе освобождения Курской области