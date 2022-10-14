В Рязанской области открылся дилерский центр комбайнового завода

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что дилерский центр комбайнового завода «Ростсельмаш», открывшийся 14 октября в поселке Турлатово Рязанского района, объединил в себе несколько направлений работы.

В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что регион плодотворно сотрудничает с комбайновым заводом «Ростсельмаш» на протяжении нескольких лет. Техника предприятия пользуется спросом у рязанских аграриев: более половины машин, работающих в полях, произведена на этом заводе. Кроме того, действующие в Рязанской области меры поддержки позволяют компенсировать аграриям часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники.

Дилерский центр оснащен специализированными автомобилями и оборудованием для технического обслуживания и ремонта сельхозтехники, складскими помещениями для хранения запасных частей, ремонтной зоной. Возможности центра позволят проводить своевременное сервисное обслуживание техники, а в случае необходимости – ремонт, сроки которого будут существенно сокращены благодаря созданному запасу комплектующих.

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