В Рязанской области определят «Мисс Студенчество»

29 ноября в Рязанской областной филармонии состоится конкурс «Мисс Студенчество». Этот конкурс — масштабный проект, который реализуется на территории региона с 2013 года в рамках федеральной программы Российского Союза Молодежи при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области, мероприятие в 2022 году пройдет в десятый раз.

В конкурсе примут участие семь студенток рязанских вузов: РГУ имени С. А. Есенина, РГРТУ имени В. Ф. Уткина, РГАТУ имени П. А. Костычева, РязГМУ имени академика И. П. Павлова, Московский университет имени С. Ю. Витте в г. Рязани, Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний.

На пресс-конференции, состоявшейся первого ноября в дизайн-пространстве Flacon Space, присутствовал заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов, директор конкурса Татьяна Косачева, участницы конкурса.

Заместитель министра отметил, что конкурс стал одним из самых ожидаемых и ярких событий студенческой жизни региона.

«Мисс Студенчество — нетипичный конкурс красоты. На пути к победе участницы пройдут несколько испытаний, яркое дефиле — это часть шоу, за которые девушки не получают оценки», — сказал Хлыстов Сергей.

Важно подчеркнуть, что главной особенностью конкурса станет благотворительная направленность: все вырученные средства с продажи билетов пойдут в фонд «Мы вместе». Деятельность его направлена на сохранение детских жизней.

«Еще в прошлом году мы решили, что девушки должны не только дарить красоту и свой талант зрителям, но и нести светлую, добрую миссию. Через благотворительный фонд будет оказана помощь четырем рязанским семьям, которым требуются деньги на лечение онкологии, ДЦП и других заболеваний их детей», — пояснила Косачева Татьяна.

Участниц ожидают два предконкурсных этапа: мастер-классы по живописи и по изготовлению лоскутного украшения. На самом конкурсе им предстоит показать свои навыки ораторского мастерства, творческой направленности и представить свои оценки за весь период обучения в вузе.

Победительница представит Рязанскую область во Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России».

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