В Рязанской области ищут людей, которые «готовы успевать за временем»

В Рязанской области стартовал отбор кадров, которые «готовы успевать за временем». Об этом написал в инстаграме зампред правительства региона Артём Никитин.

Сотрудники должны быть готовы «по-настоящему пахать, работать в режиме многозадачности, предлагая при этом креативные, нестандартные решения».

—Такие кадры нужны сегодня всем институтам развития и поддержки бизнеса, — отметил Никитин. — Да и в целом всем структурам экономического блока.

Требуются специалисты по работе с инвесторами, внешнеэкономической деятельности, специалисты бухгалтерского учета и отчетности, райтеры и пиар-менеджеры, кураторы отдельных проектов, бизнес-тренеры, бизнес-консультанты, коучи.

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Соискателям предлагается заполнить анкету и направить ее на электронную почту [email protected] На втором этапе отбора предполагается очное собеседование с претендентами и выполнение практических заданий.

Координатором по вопросам взаимодействия с соискателями назначено АО «Корпорация развития Рязанской области». За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8 (4912) 77-77-17 (доб. 217).