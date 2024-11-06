Среда, 6 ноября, 2024
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ФСБ завела дело на рязанского правоохранителя за разглашение гостайны

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязанской области следственное отделение ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов. Его подозревают в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ).

— Оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ установлено, что фигурант дела разгласил сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности, — говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, подозреваемый сообщил неким лицам о проводимых в отношении них оперативно-розыскных мероприятиях.

По вменяемой правоохранителю статье УК виновному грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанную с допуском к государственной тайне

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