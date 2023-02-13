В рязанской Госавтоинспекции уточнили сведения о столкновении фур в Касимовском районе

Госавтоинспекция Рязанской области привела предварительные данные по ДТП в Касимовском районе с участием двух грузовиков.

Всё случилось 12 февраля около 21:40 на 210-м километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. За рулём МАЗа с полуприцепом Schmitz находился 40-летний житель Захаровского района. Его автомобиль столкнулся с большегрузом DAF с полуприцепом «Тонар», которым управлял 58-летний житель Нижегородской области.

Оба водителя были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.