В рязанской Горьковской библиотеке пройдёт ярмарка локальных брендов «Смыслы»

3 и 4 марта в библиотеке имени Горького в Рязани будет работать ярмарка локальных брендов «Смыслы». Об этом сообщает Telegram канал Рязанский гуляка.

Производители Рязанской области предложат покупателям свои товары — украшения, сувениры, картины, полезные сладости, варенье (даже из шишек), чаи, шоколад и многое другое.

Одновременно с ярмаркой гостей библиотеки приглашают на фестиваль «Рязанские мадонны», дефиле и награждение от модельного агентства VEGA MODELS. Также в библиотеке откроется выставка рязанских художников «Цветы, цветы, цветы!», посетители смогут попасть на мастер-классы и поучаствовать в конкурсах.

Мероприятия будут проходить 3 и 4 марта с 10 до 19 часов по адресу: Рязань, ул. Ленина, д. 52.

Возрастное ограничение 0+