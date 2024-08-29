В Рязанской БСМП установлен памятник Святителю Луке Крымскому

На территории Рязанской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) установлен памятник Святителю Луке (Луке Крымскому), также известному в миру как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Об этом сообщила страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Монумент создан благодаря рязанским меценатам и является частью проекта «Аллея российской славы», который предполагает создание целой аллеи памятников великих медицинских деятелей России. Об этом рассказал заместитель главного врача БСМП по административно-хозяйственной части Игорь Полев.

Официальное открытие памятника состоится в начале октября и будет приурочено к 70-летию БСМП.

Святитель Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий (1877–1961), был выдающимся ученым, хирургом и одним из основателей регионарной анестезии и гнойной хирургии. Он работал земским врачом в разных частях России и, несмотря на антирелигиозную пропаганду, принял священный сан.

В 1923 году был пострижен в монахи с именем Лука и позже рукоположен во епископа. Его жизнь была отмечена тяжелыми испытаниями, включая тюремные заключения и участие в Великой Отечественной войне, где он продолжал сочетать епископское служение с медицинской практикой.

За свои научные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях крупных суставов» он был удостоен Сталинской премии I степени, а также награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1995 году Святитель Лука был канонизирован Украинской Православной Церковью, а в 2000 году причислен к лику святых Русской Православной Церкви.