В рязанский храм привезли мощи Спиридона Тримифунтского

В рязанский храм Покрова Пресвятой Богородицы привезли мощи Спиридона Тримифунтского. Об этом церковь информирует в своей группе «ВКонтакте».

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце третьего века на Кипре. Он вел честную и богоугодную жизнь, за что был вознагражден Господом даром чудотворения. По молитве святого Спиридона

«По его молитве пробуждались мертвые и исцелялись неизлечимо больные, сокрушались идолы и изгонялись бесы, засуха сменялась обильным животворящим дождем. В царствование императора Константина Великого святитель был избран епископом города Тримифунта», — сказано в посте.

Мощи Спиридона Тримифунтского будут в храме до 29 декабря. Потом их увезут.