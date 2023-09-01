Пятница, 1 сентября, 2023
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В «Рязаньэнерго» прошла вторая региональная коллегия

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По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в «Рязаньэнерго» прошла уже вторая региональная Коллегия. Были подведены итоги деятельности за первое полугодие и намечены задачи до конца 2023 года.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр», куратор «Рязаньэнерго» Александр Егорычев, и.о. директора филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев, руководители управления и начальники районов электрических сетей.

Участники подробно обсудили результаты работы по всем направлениям деятельности. Особое внимание на Коллеги уделили организации мероприятий в рамках «Года молодого специалиста». За полгода состоялись 8 крупных спортивно-культурных массовых мероприятий с участием молодежи, были заключены соглашения о сотрудничестве с 4 вузами и прошли 10 мероприятий по профориентации.

Наша главная обязанность – обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей Рязанской области, – остается неизменной. Наряду с этим, мы уверенно выполняем все запланированные мероприятия по достижению стратегических целей и реализуем социальные программы,

– отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.

За первые полгода «Рязаньэнерго» уже достиг значимых результатов благодаря качественной и сплоченной работе всего коллектива. У филиала большой потенциал. Желаю коллективу реализовать все поставленные на 2023 год задачи,

– отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр», куратор филиала Александр Егорычев.
В «Рязаньэнерго» прошла вторая региональная коллегия
В «Рязаньэнерго» прошла вторая региональная коллегия
В «Рязаньэнерго» прошла вторая региональная коллегия

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