В Рязани завершилась летняя оздоровительная кампания 2022

По информации управления образования и молодёжной политики администрации Рязани, в летний период в целях организации отдыха детей на базе 62 общеобразовательных школ функционировали 63 лагеря с дневным пребыванием, в том числе один лагерь труда и отдыха, которые посетили 3038 школьников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В лагерях для детей были организованы развивающие и развлекательные занятия, тематические уроки и акции, игры и викторины на свежем воздухе, беседы о безопасном поведении на дороге и в транспорте, вблизи водоёмов, в лесу, соблюдении правил пожарной безопасности, а также охране окружающей среды.

Помимо этого, проведены мероприятия, посвящённые Году культурного наследия народов России, 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, памятным датам России.

В подведомственных управлению образования оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» — структурных подразделениях Дворца детского творчества отдохнули 1129 детей. В течение летнего оздоровительного сезона у детей была возможность принять участие в проектах и мероприятиях, которые были организованы под руководством профессиональной команды педагогов. Каждая смена имела своё творческое направление.

В этом году компенсация стоимости путёвки в лагеря детям работающих рязанцев в организациях всех форм собственности осуществлялась в размере 100%.