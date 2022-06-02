22.5 C
Рязань
Четверг, 2 июня, 2022

В Рязани задержали рецидивиста, ограбившего женщину в парке

spot_img
7info

В Рязани задержали рецидивиста, ограбившего женщину в парке

Патрульные полицейские по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении женщины в парке имени Гагарина в Рязани

Около 23.00 в дежурную часть отдела МВД России по Московскому району  города Рязани поступило сообщение о том, что парке имени Гагарина несколько минут назад произошло ограбление женщины. Дежурный офицер незамедлительно направил на место происшествия ближайший наряд Отдельного батальона ППСП УМВД России.

Патрульные полицейские выяснили, что 49-летняя потерпевшая направлялась домой через парк и на темной аллее подверглась нападению неизвестного. Злоумышленник нанес ей несколько ударов, отнял сумку, в которой находились мобильный телефон, деньги, банковские карты и личные документы, попытался снять с нее куртку, но женщина громко кричала,  и налетчик скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники ППСП и полицейский кинолог со служебной собакой приступили к розыску злоумышленника, отрабатывая прилегающую территорию и улицы Московского района. Примерно в 23.45 на улице Бирюзова они заметили мужчину, по приметам похожего на грабителя, и задержали его. Вскоре потерпевшая уверенно опознала его как человека, совершившего нападение. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

Установлено, что 44-летний житель города Рязани ранее был судим за убийство, изнасилование и разбой.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7