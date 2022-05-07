В Рязани задержали мигранта с наркотиками

Полицейские задержали в Рязани мигранта с наркотиками. Выходец из Средней Азии делал в городе закладки, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

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Задержанному 24 года. В ходе досмотра правоохранители обнаружили у него в кармане куртки 26 свертков с синтетическим наркотиком массой более 20 граммов. Молодой человек рассказал: в апреле этого года он приехал в Рязань, поселился на съёмной квартире и стал закладчиком наркотиков одного из нелегальных интернет-магазинов. «Работодатели» пообещали парню анонимность, а ему показалось, что такой заработок денег – наименее обременительный.

Полицейским злоумышленник показал несколько мест, где успел сделать закладки с наркотиками. В отношении него возбудили уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Проводится расследование.