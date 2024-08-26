В Рязани вновь заметили разбитую остановку

Возле Лицея №7 в Рязани заметили разбитое стекло на остановке. Об этом написали в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Это уже не первый случай в Рязани. В воскресенье, 25 августа, на Первомайском проспекте тоже разбили стекло на остановке.