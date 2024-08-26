Понедельник, 26 августа, 2024

В Рязани вновь заметили разбитую остановку

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ryazan_chp62

Возле Лицея №7 в Рязани заметили разбитое стекло на остановке. Об этом написали в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Это уже не первый случай в Рязани. В воскресенье, 25 августа, на Первомайском проспекте тоже разбили стекло на остановке.

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