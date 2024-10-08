В Рязани вновь обострился дефицит общественного транспорта

Социальные сети переполнены жалобами горожан и гостей областного центра на долгое, а порой и безнадежное ожидание троллейбусов, автобусов и маршруток на остановках, расположенных в различных частях Рязани. Самое проблемное время для поездок возникает после 21 часа. Многие люди, отчаявшись добраться из пункта А в пункт Б, вынуждены в эту вечернюю пору пользоваться услугами такси, которые, безо всякого преувеличения, стоят на порядок дороже.

Закупить, продлить и упорядочить…

Руководство области, как и муниципальные власти, пытаются переломить ситуацию к лучшему, но пока ни активные закупки троллейбусов и автобусов в других регионах, ни повышение зарплаты водителям, ни стремление упорядочить перевозки, осуществляемые представителями частных компаний, явных улучшений не принесли.

Возможно, дело в слишком малом количестве общественного транспорта, как такового, во многих микрорайонах Рязани. На прошлой неделе мэр областной столицы Виталий Артемов посетил окраину города — поселок Строитель, в частности побывав на разворотном кругу между Ряжским шоссе и улицей Качевской.

Вскоре на сайте мэрии появился официальный релиз, из которого рязанцы узнали, что градоначальник поручил «проработать возможность расширения части выезда с круга для продления маршрута общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово».

До этих пригородов планируется пустить городской транспорт, следующий в поселок Строитель. Сейчас упомянутое направление обслуживают автобусы №7 и №7А, а также маршрутка №88.

Но одного только намерения недостаточно. Чтобы насытить отдаленные уголки города общественным транспортом, нужно увеличить его парк, а значит, закупить новые машины. Иначе время ожидания только увеличится. Расширение маршрутной сети потребует сотен миллионов рублей из региональной и муниципальной казны.

Околотроллейбусные мечты

В ноябре прошлого года, тогда еще и.о главы администрации Виталий Артемов, выступая с программной речью как участник конкурса на замещение вакантной должности мэра, сообщил: «В транспортной модели предусмотрено, и я с этим согласен, продление маршрутов троллейбусов в трех направлениях — Недостоево, Семчино и до нового военного госпиталя в Дашково-Песочне».

Стоимость проектирования сити-менеджер тогда оценил в 70-85 миллионов рублей. Став полноправным мэром, Артемов вскоре вернулся к этой теме на заседании областного правительства. Мэр недвусмысленно заявил, что в микрорайоне ДПР-7 нужно построить 3,5 километра контактной сети.

«Разворотный круг позволяет продлить маршрут. Тяговая подстанция есть, возможно, придется ее модернизировать. После принятия бюджета на 2024 год мы будем делать документацию и постараемся сделать ее к первой половине года. Благодаря документации поймем, какая сумма нужна. По строительству контактной сети мы понимаем, что это больше 70 миллионов рублей, по модернизации тяговой подстанции — не понимаем», — признался чиновник.

Реформу никто не отменял…

По состоянию на начало октября 2024 года судьба всех трех амбициозных проектов неясна, и это не добавляет оптимизма. За последние 15 лет в Рязани закрылись 8 троллейбусных маршрутов, и частные перевозчики далеко не на 100% заняли освободившуюся нишу. Реформа общественного транспорта по-прежнему остается актуальной для города. Хроническая нехватка троллейбусов и автобусов ощущается не только в отдаленных микрорайонах, но даже в центре. Достаточно привести пример с двумя железнодорожными вокзалами. Повышение количества подвижного состава и модернизация маршрутной сети — это вполне реальные способы для нынешней власти повлиять на качество жизни рядовых рязанцев.