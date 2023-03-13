Понедельник, 13 марта, 2023
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В Рязани утром 13 марта изменилась схема движения троллейбусов

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Троллейбусы маршрутов №4, 9, 10 и 16 временно не выходили на линии утром 13 марта. Без изменения работает транспорт на маршрутах №12 и 13. Об этом сообщила администрация Рязани.

Ремонт контактной сети продолжается. По маршруту троллейбуса №1 пустили машины на автономном ходу. Троллейбусы маршрута №5 идут через Рязань-1, маршрута №3 – через улицы Новая и Есенина до ЦПКиО.

Обрыв контактной сети на улице Юбилейной устранили, работы на Первомайском проспекте продолжаются. Троллейбусы маршрутов №9 и 16 вышли на линию, но будут следовать до «Барса».

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