Четверг, 16 ноября, 2023
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В Рязани уменьшили желудок пациенту весом 200 килограммов

7info
Фото: vk.com/okb_ryaz

Врачи Рязанской ОКБ прооперировали пациента весом 200 килограммов, сообщает страница клиники ВКонтакте.

Люди, набравшие такой вес, самостоятельно похудеть, скорее всего, не смогут. Им на помощь приходит бариатрическая хирургия.

Хирурги уменьшили растянутый желудок мужчины, теперь человек испытывает насыщение даже от небольшого объема пищи, переходит на правильный режим питания.

По словам завотделением общей и реконструктивной хирургии ОКБ Владислава Иванова, у хирургической бригады было всего 3 часа, после могли начаться осложнения. Оперировать пришлось в избытке жировой ткани.

Отдельно отмечена бригада анестезиологов, обеспечившая проведение сложной операции.

На следующий день после операции пациента перевели из реанимационного отделения в палату, на четвертые сутки выписали.

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