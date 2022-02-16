В Рязани строят кладбище, детские сады, школы, станцию очистки воды

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы рассмотрели информацию мэрии об исполнении плана работы структурных подразделений по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы, за 2021 год. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Среди важнейших проектов, реализованных в отчетном периоде, — разработка проектно-сметной документации и первый этап строительства кладбища «Преображенское», возведение 10 пристроек к детским садам, 2 яслей, начало строительства школы в микрорайоне Кальное, строительство Окской очистной водопроводной станции.

Депутаты обсудили отчет за 2021 год об исполнении предложений, поступивших в ходе публичных слушаний по проекту бюджета города Рязани, за 2018, 2019, 2020, 2021 годы.

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По состоянию на 1 января 2022 года исполнено 29 предложений из 234, поступивших в 2018 году, на общую сумму 237 млн. 265 тыс. рублей; 20 предложений из 92, поступивших в 2019 году, на общую сумму 18 млн. 387 тыс. рублей; 15 предложений из 133, поступивших в 2020 году, на общую сумму 99 млн. 206 тыс. рублей. 4 предложения из поступивших в 2021 году, на общую сумму 77 млн. 282 тыс. рублей.