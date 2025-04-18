В Рязани состоялось финальное обсуждение концепции благоустройства парка ЦПКиО

В Рязани состоялся финальный проектный семинар, на котором жителям города представили архитектурно-планировочную концепцию благоустройства парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Встречу организовали администрация города, правительство Рязанской области, Фонд Колесникова и Проектное бюро «М4».

В обсуждениях приняли участие рязанцы, архитекторы, депутаты, экологи. Для тех, кто не смог присутствовать очно, велась прямая трансляция в сети интернет.

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Руководитель архитектурного отдела Проектного бюро «М4» Виктория Симакова подробно рассказала, как велась работа над проектом — какие применялись принципы и подходы для формирования образа такой большой территории. «Рюмина роща — парк, подчиненный лесу» — так звучит основная идея, которая легла в основу благоустройства парка.

Также в рамках мероприятия в формате открытого микрофона жители смогли задать архитекторам и представителям администрации наиболее волнующие вопросы о реализации представленного проекта парка.

Собравшиеся отметили, что специалисты Проектного бюро «М4» выполнили по-настоящему огромную работу и глубоко погружены в контекст — досконально изучили историю Рюминой рощи, сегодняшнее состояние и использование парка. А представленные решения полностью оправдали ожидания.

Запись трансляции мероприятия доступна по ссылке.

Архитектурно-планировочная концепция благоустройства ЦПКиО«Рюмина роща» будет в ближайшие дни размещена на сайте администрации. Вы сможете задать вопросы и направить предложения по электронной почте ryuminarosha@yandex.ru.