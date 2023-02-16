Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани Служба по контролю за безнадзорными животными получила помощь щебнем и техникой

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Фото из группы Cлужба по контролю за безнадзорными животными ВКонтакте

15 февраля Cлужба по контролю за безнадзорными животными получила безвозмездную помощь от ООО «Погореловский карьер» и Дирекции благоустройства Рязани. Хорошей новостью служба поделилась ВКонтакте.

Передержка на проезде Яблочкова нуждается в расширении и ремонте части помещений. Главную сложность представляла отсыпка территории для установки новых вольеров.

Торговая компания «Погореловский карьер» привезла 100 кубометров щебня. Этого хватит для установки 8 новых вольеров и засыпки пола в помещении для закрытых вольеров. Дирекция благоустройства города помогла техникой.

Сотрудники Службы от души благодарят «Погореловский карьер» и лично Данилу Владимировича Алмазова за помощь.

«Нам предстоит очень много работы и мы рады любой поддержке!» – говорится в публикации.

В Рязани Служба по контролю за безнадзорными животными получила помощь щебнем и техникой
В Рязани Служба по контролю за безнадзорными животными получила помощь щебнем и техникой
В Рязани Служба по контролю за безнадзорными животными получила помощь щебнем и техникой

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