В Рязани сделают общежитие для водителей УРТ и ДБГ

В планах администрации Рязани — открытие общежития для водителей, работающих в «Дирекции благоустройства города» и «Управлении Рязанского троллейбуса». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Чиновники рассматривают варианты для последующей реконструкции и размещения общежития в одном из свободных муниципальных помещений.

Предполагается, что жилье для работников муниципальных предприятий будет оборудовано по типу малосемеек, с отдельными санузлами и небольшими кухнями.

В 2024 году планируется разработка проектно-сметной документации, после чего будет решен вопрос с финансированием и дальнейшей реконструкцией.