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В Рязани с 9 июня закроют движение транспорта по Первомайскому проспекту

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В связи с капитальным ремонтом участков магистральных тепловых сетей по Первомайскому проспекту с 23.00 9 июня до 24.00 12 июля будет закрыто движение частного транспорта от перекрестка с Вокзальной улицей до перекрестка с улицей Дзержинского, с возможностью движения городского пассажирского транспорта по крайним полосам движения в сторону Московского шоссе и в сторону улицы Дзержинского. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Также движение будет закрыто от перекрестка с улицей Дзержинского до перекрестка с улицей Типанова, с возможностью движения городского пассажирского транспорта по крайним полосам движения в сторону площади Победы и в сторону площади Ленина.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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