В Рязанском Перинатальном центре на свет появился малыш с редким четырёхкратным обвитием пуповины вокруг шеи. Об этом сообщила страница медицинского учреждения ВКонтакте.

По данным медицинских исследований, обвитие пуповины фиксируется у 9–33% новорождённых, однако в большинстве случаев речь идёт о единичном обвитии, которое встречается в 22% родов. Двойное, тройное и четырёхкратное обвитие, как отмечают специалисты, регистрируется значительно реже — соответственно в 3%, 0,5% и всего 0,07% случаев.

Младенец получил оценку по шкале Апгар 7/8, что свидетельствует о хорошем состоянии при рождении. После обследования врачи убедились, что здоровье ребёнка вне опасности, и уже выписали его вместе с матерью домой.