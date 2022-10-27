В Рязани размежевали земельный участок под организацию приюта для животных

В Рязани выбрали и перевели в соответствующий вид пользования земельный участок под организацию приюта для животных. Об этом сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными ВКонтакте.

На данный момент землю переоформили и размежевали по всем нормам. В управлении ветеринарии прошла встреча, на которой обсудили все вопросы отлова, содержания и выпуска бездомных животных.

Накануне на готовящуюся территорию организовали выезд, участок осмотрели. В службе отмечают, что пока только дан старт огромной работы, которую предстоит провести.

Проблема безнадзорных животных в городе стоит очень остро. Многие их жалеют, многие боятся такого соседства. Но и те, и другие не против создания в Рязани приюта для содержания животных. Буквально сегодня стало известно о том, что неизвестные выбросили коробку с семью щенками в центре города. Случай, к сожалению, далеко не единичный.

«Лёд тронулся, работа идёт, будем ждать хороших новостей!» – отмечается в публикации Службы по контролю за безнадзорными животными.

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