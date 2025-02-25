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Происшествия

В Рязани проводятся работы по восстановлению электричества в Дашково-Песочне

Анастасия Мериакри

В Рязани проводятся работы по восстановлению электричества в Дашково-Песочне. Об этом сообщает администрация города.

На участке 4-й тепломагистрали РМПТС произошла авария, вследствие чего в районе Дашково-Песочне было отключено электричество. Сейчас ведутся ремонтные работы. Потребителей не отключали от энергии, но снижен гидравлический режим, что может стать причиной понижения температуры в домах. 

На данный момент гидравлический режим практически восстановлен, управляющие компании предупреждены и приступили к обходу домов.

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