В Рязани проверили готовность спецтехники к наступлению зимы

26 октября заместитель главы администрации Михаил Ромодин и руководство Управления и Дирекции благоустройства города провели специальные машины, которые работают в Рязани в зимний период. Об этом информирует пресс-служба администрации.

Убирать снег и наледь на улицах города в Рязани будут комбинированные дорожные машины, снегопогрузочные машины, самосвалы, подметальные уборочные машины, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы малой механизации, тракторы с щётками, пескоразбрасыватели. Готовы к работе а зимний период 148 единиц спецтехники.

К уборке города также в рамках муниципальных контрактов будут привлекать подрядчиков.

Также этом году, благодаря поддержке регионального правительства, заключён контракт на приобретение новой техники в количестве 35 единиц. Она поступит на МБУ в ближайшее время.

Подбор и вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования производится на территории порядка 2,5 млн. кв. м, грейдирование на площади более 1,5 млн. кв. м, уборка тротуаров и дорожек на 268 тыс. кв. м. Для этого сформированы бригады и планируется предусмотреть резерв водителей.

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