В Рязани провели первую операцию на новом ангиографе

В Рязанском кардиодиспансере провели первую операцию на новом ангиографе. Об этом сообщает минздрав области.

Первым пациентом, которому провели стентирование с использованием нового аппарата, стал 60-летний житель Рязанской области. У мужчины диагностировали острый инфаркт миокарда.

Операцию провел заслуженный врач РФ, руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Сергей Бирюков. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

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Новый ангиограф пришел на замену старого аппарата, которым пользовались в кардиодиспансере с 2011 года. В отличие от своего предшественника, новый аппарат позволяет улучшить качество видимости самых мелких деталей до 70%. При этом лучевая нагрузка сокращена до 40%. Врач стал получать в 4 раза больше информации.

Теперь в Рязанском кардиодиспансере действуют две ангиографические установки.