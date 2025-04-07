Понедельник, 7 апреля, 2025
7.6 C
Рязань
Медицина

В Рязани провели первую операцию на новом ангиографе

Анастасия Мериакри

В Рязанском кардиодиспансере провели первую операцию на новом ангиографе. Об этом сообщает минздрав области.

Первым пациентом, которому провели стентирование с использованием нового аппарата, стал 60-летний житель Рязанской области. У мужчины диагностировали острый инфаркт миокарда.

Операцию провел заслуженный врач РФ, руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Сергей Бирюков. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Реклама

Новый ангиограф пришел на замену старого аппарата, которым пользовались в кардиодиспансере с 2011 года. В отличие от своего предшественника, новый аппарат позволяет улучшить качество видимости самых мелких деталей до 70%. При этом лучевая нагрузка сокращена до 40%. Врач стал получать в 4 раза больше информации.

Теперь в Рязанском кардиодиспансере действуют две ангиографические установки. 

«Одна, приобретенная в 2020 году, и совсем новая, полученная недавно. На одном ангиографе оказывают экстренную помощь, другой используют для диагностических мероприятий и плановых операций на сердце и сосудах. Ежегодно таких процедур в Рязанском кардиодиспансере проводится около 6 тысяч», – подчеркивает главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

Материалы рубрики