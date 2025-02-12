В Рязани проститутка ограбила клиента. Об этом сообщает полиция области.

В полицию обратился 29-летний мужчина. Несколько дней назад рязанец вызвал к себе домой проститутку. Вместе они выпивали спиртные напитки, мужчина уснул. На утро он не обнаружил ни девушки, ни дорогой игровой консоли последнего поколения.

Потерпевший смог подробно описать ночную гостью. Приметы совпадали с портретом одной рецидивистки. По описанию женщины сотрудники правопорядка опознали 30-летнюю жительницу Рязанской области. Выяснилось, что ранее подозреваемую осудили за серию краж бытовой техники.

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По предварительной информации, проститутка сразу оценила денежное состояние клиента. Дождавшись, когда мужчина уснет, злоумышленница забрала игровую приставку и ушла. Краденное она продала и решила временно не брать заказы, но арест нарушил ее планы.

Возбуждено уголовное дело.