В Рязани пропал 75-летний врач

В Рязани пропал Гусак Юрий Кириллович, 1948 года рождения. Информация о начале поисков мужчины появилась на странице ПСО «Мещёра».

Местонахождение пенсионера неизвестно с 26 июля. Судя по информации в интернете, пропавший — врач-гинеколог, кандидат наук, доктор со стажем более 50 лет.

Приметы: рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одежда: светло-коричневые брюки, майка в бело-серую полоску, бежевые ботинки.

Всех, кто может помочь, просят звонить по телефонам: +7 920 980-21-71, 51-21-71, 112