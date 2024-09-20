В Рязани прокуратура через суд обязала Фонд капремонта провести работы в домах

Прокуратура Московского района Рязани провела проверку соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В ходе проверки было установлено, что региональной программой и краткосрочным планом на 2023 год был запланирован капитальный ремонт конструктивных элементов в 20 многоквартирных домах, расположенных на территории района. Фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области, обязанный по закону организовать своевременное проведение капитального ремонта и принять его результаты, не выполнил свои обязанности.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать Фонд провести запланированные на 2023 год ремонтные работы.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, выполнение судебного решения находится под контролем районного прокурора.