Пятница, 20 сентября, 2024

В Рязани прокуратура через суд обязала Фонд капремонта провести работы в домах

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Московского района Рязани провела проверку соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В ходе проверки было установлено, что региональной программой и краткосрочным планом на 2023 год был запланирован капитальный ремонт конструктивных элементов в 20 многоквартирных домах, расположенных на территории района. Фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области, обязанный по закону организовать своевременное проведение капитального ремонта и принять его результаты, не выполнил свои обязанности.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать Фонд провести запланированные на 2023 год ремонтные работы.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, выполнение судебного решения находится под контролем районного прокурора.

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