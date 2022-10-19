Среда, 19 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани произошло ДТП с наездом на пешехода и участием автобуса

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В центре Рязани водитель сбил пенсионерку и въехал в автобус. Предварительные данные привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Дорожная авария произошла 18 октября около 20 часов возле дома 3 по улице Циолковского. Chevrolet Aveo управлял 21-летний водитель. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 71-летнюю женщину, а затем столкнулся с ЛИАЗом, за рулём которого находился 45-летний житель Рязани.

Женщина-пешеход обращалась после ДТП за медпомощью.

Ведётся проверка произошедшего.

В Рязани произошло ДТП с наездом на пешехода и участием автобуса

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