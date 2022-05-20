В Рязани продолжаются сезонные работы по благоустройству, сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу, 20 мая, бригады мехуборки работали на улицах Интернациональной, Тимакова, Разина. Продолжается подметание улиц во всех районах города.

Мусор собирали на улицах Новоселов, Циолковского, Маяковского, Колхозной, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, сквере им. В.Ф. Уткина, сквере им. А.В. Александрова, сквере им. М.Д. Скобелева, бульваре Есенина, сквере «Дубовая роща», Первомайском проспекте, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», Лесопарке, площади Димитрова, сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, сквере «Детский мир», сквере «Русский чай», сквере Белых журавлей, сквере ЖКХ, ТЦ «Кит», зелёной зоне у памятника В.А. Молодцову, сквере на улице Карла Маркса, сквере Культуры, Медицинском сквере.

Рабочие подметали пешеходные зоны на улицах Октябрьской, Молодцова, Почтовой, Лыбедском бульваре, сквере на Соборной, Театральной площади, Первомайском проспекте, улице и площади Ленина, площади Победы, сквере Железнодорожников, парке им. Ю. А. Гагарина, парке Советско-Польского братства, 60-летия Победы, сквере «Детский мир».

В сквере им. М.Д. Скобелева, проезде Речников, Московском шоссе, Мервинской, Бульваре Победы выкашивали газоны.

На улице Зубковой и новой аллее у школы №75 поливали растения, в сквере им. В.Ф. Уткина и сквере на улице Горького — перекапывали цветники.

На Театральной площади, Лыбедском бульваре, сквере на Соборной, площади Ленина, площади Победы выключали фонтаны, чтобы собрать из чаш накопившийся за неделю мусор.