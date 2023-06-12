Понедельник, 12 июня, 2023
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В Рязани продолжаются «Кремлёвские вечера»

Татьяна Проводина

В Рязани с успехом проходят «Кремлёвские вечера».

В День России 12 июня в кремле выступают заслуженный артист России Сергей Мазаев (кларнет) и QUEENnet с концертом «Рахманинов. Чайковский. Времена».

Сегодня в 18 часов состоится лекция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Рахманинов. Земля Рязанская. Соприкосновение».

А в 19 часов – русское историко-героическое действо «Рождённые Россией». Для зрителей будут выступать Рязанский губернаторский симфонический оркестр и Рязанский камерный хор.

Вход свободный.

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