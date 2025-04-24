В Рязани приостановили подачу горячей воды на ряде улиц из-за ремонта

Жителям нескольких районов Рязани в четверг, 24 апреля, временно отключили горячее водоснабжение. Как сообщили в МУП «РМПТС», ограничение связано с проведением плановых ремонтных работ на участках тепловых сетей и центральных тепловых пунктов.

До 23:55 горячая вода не будет подаваться по следующим адресам:

улица Радиозаводская: дома 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 11/27;

площадь Попова: дом 6/6;

улица Электрозаводская: дом 51;

улица Кальная: дом 15;

улица Попова: дома 18, 19/43, 22/51;

улица Быстрецкая: дома 19 корп. 1, 20, 23, 25;

улица Новая: дома 27, 27А, 84, 68/22;

Касимовское шоссе: дом 13;

улица Совхозная: дом 6.

Кроме того, без горячей воды остались социальные учреждения:

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школа № 73,

Рязанская школа-интернат,

детские сады № 26 и № 36.

С 08:00 до 17:00 водоснабжение приостановлено в домах по улицам Зубковой, Советской Армии и Тимакова, включая:

Зубковой: дома от 12 до 20 корп. 6;

Советской Армии: дома 19/9 и 21;

Тимакова: дома 30, 30 корп. 1, 34.

Под отключение попал и детский сад № 25.

Также сегодня с 09:00 до 17:00 горячей воды не будет в домах по адресу:

Советской Армии: дома 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4.

Отключение затронет и детский сад № 125.

Уточнить информацию можно в МУП «РМПТС» по телефону: 55-05-86.