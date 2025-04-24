В Рязани приостановили подачу горячей воды на ряде улиц из-за ремонта

Жителям нескольких районов Рязани в четверг, 24 апреля, временно отключили горячее водоснабжение. Как сообщили в МУП «РМПТС», ограничение связано с проведением плановых ремонтных работ на участках тепловых сетей и центральных тепловых пунктов.
До 23:55 горячая вода не будет подаваться по следующим адресам:
- улица Радиозаводская: дома 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 11/27;
- площадь Попова: дом 6/6;
- улица Электрозаводская: дом 51;
- улица Кальная: дом 15;
- улица Попова: дома 18, 19/43, 22/51;
- улица Быстрецкая: дома 19 корп. 1, 20, 23, 25;
- улица Новая: дома 27, 27А, 84, 68/22;
- Касимовское шоссе: дом 13;
- улица Совхозная: дом 6.
Кроме того, без горячей воды остались социальные учреждения:
- школа № 73,
- Рязанская школа-интернат,
- детские сады № 26 и № 36.
С 08:00 до 17:00 водоснабжение приостановлено в домах по улицам Зубковой, Советской Армии и Тимакова, включая:
- Зубковой: дома от 12 до 20 корп. 6;
- Советской Армии: дома 19/9 и 21;
- Тимакова: дома 30, 30 корп. 1, 34.
Под отключение попал и детский сад № 25.
Также сегодня с 09:00 до 17:00 горячей воды не будет в домах по адресу:
- Советской Армии: дома 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4.
Отключение затронет и детский сад № 125.
Уточнить информацию можно в МУП «РМПТС» по телефону: 55-05-86.