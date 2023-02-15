Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани почтили память воинов-интернационалистов

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Фото с сайта администрации Рязани

В среду, 15 февраля, на площади имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошла церемония возложения цветов к мемориалу рязанцам, погибшим в локальных войнах. Памятное мероприятие посвящено 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов.

Участниками церемонии стали мэр Елена Сорокина, зампред областного правительства Виталий Артёмов, врио начальника РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова Александр Кулешов, депутаты, руководители силовых ведомств, а также представители общественных организаций, ветераны локальных войн, вдовы, школьники и студенты города.

Память погибших при выполнении интернационального долга российских воинов почтили минутой молчания. В завершение рязанские курсанты-десантники прошли по площади торжественным маршем.

В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов
В Рязани почтили память воинов-интернационалистов

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