В Рязани почтили память связистов, погибших при выполнении интернационального долга

15 февраля в день памяти воинов-интернационалистов состоялось возложение цветов к памятнику связистам на территории бывшего Рязанского высшего военного командного училища связи. В мероприятии приняли участие ветераны Афганистана, воины-интернационалисты, юнармейцы, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Связь — это один из важнейших инструментов при ведении боевых действий, обеспечивающий выполнение задач и помогающий сохранить жизни личного состава. В войне в Афганистане принимали участие свыше 200 офицеров-выпускников РВВКУС. Они выполняли задачи по обеспечению войск устойчивой и непрерывной связью для управления подразделениями, корректирования огня артиллерии, наведения ударов авиации, вызова вертолетов для эвакуации раненых.

В память о сослуживцах, не вернувшихся домой при исполнении интернационального долга, была объявлена минута молчания. К памятнику связистам и табличкам с именами погибших выпускников училища возложили цветы.