В Рязани победителям шахматного турнира вручили путёвки в «Артек»

22 и 23 мая в Рязани прошел детский шахматный турнир клубов Сергея Карякина. Организатором спортивного мероприятия выступил Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия».

В торжественном открытии турнира, которое прошло на базе шахматного отделения спортивной школы «Золотые купола», приняла участие руководитель Штаба, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Шахматные клубы Сергея Карякина открыты в 15 регионах нашей страны, в том числе и в Рязанской области. На базе нашего Штаба мы проводим встречи с шахматистами, организуем различные турниры и семейные шахматные дни, — отметила Елена Вячеславовна. — Уверена, что сегодняшний турнир запомнится всем его участникам и организаторам как яркий и незабываемый праздник шахматного торжества. Всем участникам желаю успеха и пусть победит сильнейший!

В интеллектуальном состязании приняли участие 27 воспитанников шахматных объединений, спортивных и общеобразовательных школ г. Рязани в возрасте от 10 до 14 лет.

Награждение победителей и финалистов шахматного турнира прошло 23 мая в Штабе общественной поддержки.

Лучшими в турнире стали Максим Виноградов, Николай Апальков, София Свиридова, Кирилл Севостьянов, Вероника Комарова, Данила Коньков, Всеволод Грибанов и Антон Козлов.

А победителями и обладателями главного приза турнира — путевок в Международный детский центр «Артек» на восьмую смену — стали Максим Виноградов и София Свиридова.

Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Строилова вручила победителям и призерам памятные сувениры.

В завершении встречи ребята сыграли несколько товарищеских шахматных партий.