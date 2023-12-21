Четверг, 21 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани по нацпроекту построят бассейн с 50-метровыми дорожками

7info
Изображение от drobotdean на Freepik
spot_img

Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства плавательного бассейна в Рязани, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Первый в городе бассейн с 50-метровыми дорожками построят на улице Космонавтов в рамках нацпроекта «Демография».

Проект разработало ООО «РязаньПроект». Предполагается построить 3-этажное здание с трибунами на 470 мест. В бассейне будет две чаши — основная и учебная. Также в спортсооружении разместят тренажёрный зал, раздевалки, медпункт, пресс-центр.

Застройщиком проекта выступит Управление капитального строительства Рязанской области.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах