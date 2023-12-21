В Рязани по нацпроекту построят бассейн с 50-метровыми дорожками

Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства плавательного бассейна в Рязани, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Первый в городе бассейн с 50-метровыми дорожками построят на улице Космонавтов в рамках нацпроекта «Демография».

Проект разработало ООО «РязаньПроект». Предполагается построить 3-этажное здание с трибунами на 470 мест. В бассейне будет две чаши — основная и учебная. Также в спортсооружении разместят тренажёрный зал, раздевалки, медпункт, пресс-центр.

Застройщиком проекта выступит Управление капитального строительства Рязанской области.