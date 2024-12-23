В Рязани перекроют движение транспорта до вечера 24 декабря

В Рязани с 20.00 23 декабря до 17.00 24 декабря на пересечении улиц Свободы и Полонского перекроют движение транспорта. Это связано с аварийным ремонтом водопроводной сети в районе д. 57 по ул. Свободы. Об этом сообщает администрация города.

Движение городского транспорта будет организовано следующим образом:

Маршруты №46, №65, №66, №75 и №99 на участке между остановочными пунктами «Рязанский государственный университет» и «Цирк» в прямом и обратном направлениях следуют по ул. Свободы, ул. Садовая, ул. Вознесенская далее по своим маршрутам;

Маршрут №62 на участке между остановками «Рязанский государственный университет» и «ТЦ Атрон-Сити» в прямом и обратном направлении следуют по ул. Свободы, ул. Садовая, ул. Вознесенская, далее по своему маршруту;

Троллейбусы №3 и №10 в прямом и обратном направлении между остановочными пунктами «ул. Грибоедова» и «Цирк» следуют по ул. Есенина, ул. Ленина, далее по маршрутам;

Маршрут №23 в прямом и обратном направлении между остановочными пунктами «ул. Грибоедова» и «Цирк» следуют по ул. Есенина, ул. Ленина, далее по маршруту.

На время проведения работ будут установлены предписывающие дорожные знаки. Места работ будут огорожены.