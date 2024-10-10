В Рязани отметят 105-ю годовщину со Дня образования войск связи

В Рязани пройдут мероприятия, посвящённые 105-й годовщине со Дня образования войск связи. Об этом 7info сообщил руководитель общественной организации ветеранов и выпускников Рязанского высшего военного командного училища связи им. Маршала Советского Союза М.В. Захарова, полковник запаса Рустам Бурнашев.

Годовщина отмечается 20 октября, торжественное мероприятие пройдёт в Рязани 18 числа. Начнётся оно в 15:30 с возложения цветов к памятному знаку воинам-связистам на территории бывшего училища связи на улице Каширина.

В 16:00 в доме общественных организаций пройдут торжественное собрание и концерт.

В фойе будет развернута тематическая выставка современных переносных средств радиосвязи, ожидаются поздравления и награждения от областных и городских органов власти, начальника территориального гарнизона, руководителей общественных организаций. Пройдет чествование ветеранов-связистов.

На мероприятие, кроме ветеранов, приглашены офицеры и курсанты факультета связи РВВДКУ, военного учебного центра РГРТУ, школьники города Рязани.

Возрастное ограничение: 6+.