Вторник, 10 сентября, 2024

В Рязани открылся новый офис Торгово-промышленной палаты Рязанской области

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

В Рязани, на Первомайском проспекте, 40, открылся новый офис Торгово-промышленной палаты Рязанской области. В помещении будут расположены Школа молодого предпринимателя, учебно-методический центр и Центр юридической помощи и медиации для урегулирования спорных вопросов.  

В церемонии открытия нового офиса приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, заместитель директора Агентства развития бизнеса, руководитель Центра «Мой бизнес» Полина Павлова.  

Юлия Швакова отметила активизацию работы палаты в последний год.  Организация открывает новые направления поддержки бизнеса, создает представительства в муниципалитетах, участвует в организации бизнес-миссий, выставок, форумов, внесении изменений в законодательство в сфере предпринимательской деятельности.

«Показатель востребованности услуг палаты — рост числа ее членов почти на четверть в этом году, сейчас их более тысячи. Но еще важнее качественные показатели — реальная возможность в короткие сроки получить наиболее актуальные для предпринимателей услуги в области сертификации товаров, проведения экспертизы, решении спорных ситуаций и многие другие», — прокомментировала Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Полина Павлова рассказала предпринимателям о действующих мерах господдержки, которыми можно воспользоваться, обратившись в Центр «Мой бизнес», и основных направлениях сотрудничества Центра с Торгово-промышленной палатой, которая является частью инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе.

Число предпринимателей-членов ТПП продолжает расти. Новый офис поможет воспользоваться услугами организации большему количеству представителей бизнеса, считают в руководстве палаты.

В Рязани открылся новый офис Торгово-промышленной палаты Рязанской области
В Рязани открылся новый офис Торгово-промышленной палаты Рязанской области
В Рязани открылся новый офис Торгово-промышленной палаты Рязанской области
В Рязани открылся новый офис Торгово-промышленной палаты Рязанской области

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанская область представит свой опыт на Всероссийской неделе охраны труда

Глава поселения умер на следующий день после похорон брата, погибшего на СВО

Орнитолог рассказал об угрозах, которые несут голуби в городах

Рязанцы смогут оперативнее отправлять обращения и жалобы по поводу вывоза мусора

В Сасове в аварии перевернулся автомобиль

Участники шоу «Вызов. Китайский сезон» столкнулись с первыми проблемами

Российский пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей

Врачи Рязанской ОКБ «оживили труп»

Появилось видео пожара в Кальном, в котором пострадал мужчина

РНПК провела ознакомительную практику для студентов РКЭ

Марат Султанов назначен министром строительного комплекса Рязанской области

Россиянок дважды направят к психологу за время беременности