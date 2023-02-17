В Рязани открыли мемориальную доску погибшему во время СВО капитану Фомашину

Состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Фомашину на фасаде школы № 54 города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.

Командир роты материального обеспечения, капитан Вооруженных сил РФ Александр Александрович Фомашин был выпускником школы № 54. Он героически погиб в ходе спецоперации на Украине 6 марта 2022 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родители героя — Александр Дмитриевич и Наталья Васильевна Фомашины — и депутат Рязанской городской Думы по округу № 5 Сергей Самарский. По его инициативе и при финансовой поддержке доска была установлена.

— Низкий поклон родителям Александра — они воспитали настоящего патриота, отдавшего жизнь в борьбе с нацизмом, — сказал Сергей Самарский. — Вечная память и вечная слава герою!