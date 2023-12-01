В Рязани открыли центр культурного наследия «Мудрость веков»

30 ноября в Рязани прошло торжественное открытие центра культурного наследия «Мудрость веков». Он находится по адресу Окский проезд, д. 4 к.1. Идейный вдохновитель, основатель «Мудрости веков» Дмитрий Бочков рассказал:
Также на открытии присутствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин:
В центре культурного наследия можно увидеть 4 пространства. Это «Музей школы» с подлинными предметами, партами, тетрадями, многие из которых дошли до с дореволюционных времен. «Музей борьбы», который уже известен в многих не только городах, но и странах.
«Музей предпринимательства», где находятся различные книги о профессиях. Есть много интересных материалов о работе милиции, следственных органов. Те, кто интересуется журналистикой, смогут увидеть и прочесть там подшивки газет, журналов, оценить рекламные плакаты начала XX века. Также здесь есть библиотека со старинными книгами, в которых рассказывается о том, как раньше преподавали, как проводили уроки. В них описана исконно русская система воспитания, которая закладывалась еще издревле.
Стоит отметить, что все наследие о тонкостях педагогики будет передаваться учителям по всей России. Для этого планируется создание электронной библиотеки, которой преподаватели смогут пользоваться бесплатно.