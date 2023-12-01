В Рязани открыли центр культурного наследия «Мудрость веков»

30 ноября в Рязани прошло торжественное открытие центра культурного наследия «Мудрость веков». Он находится по адресу Окский проезд, д. 4 к.1. Идейный вдохновитель, основатель «Мудрости веков» Дмитрий Бочков рассказал:

— Это все-таки центр культурного наследия, в котором через музейные экспонаты, через книги, через какие-то предметы, мы будем восстанавливать наше культурное наследие, которое оставили нам наши предки. Это в прямом смысле есть настоящий патриотизм. Традиции — это все, что нас окружало и окружает до сих пор. Это воспитание, образование, игры, пословицы, загадки, в них очень много заложено тех тайн и опыта, который нам наши предки через них передавали. Надо их просто расшифровать и транслировать прежде всего молодому поколению, чтобы люди понимали, в чем, собственно, состоялся тот опыт и то наследие, которое нам оставили наши предки в любом виде.

Также на открытии присутствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин:

— Такой проект у нас первый, и я уверен, что он займет достойное место в экскурсиях наших туристов в Рязани и Рязанской области, будет популярным, и его оценят как рязанцы, так и гости города.

В центре культурного наследия можно увидеть 4 пространства. Это «Музей школы» с подлинными предметами, партами, тетрадями, многие из которых дошли до с дореволюционных времен. «Музей борьбы», который уже известен в многих не только городах, но и странах.

«Музей предпринимательства», где находятся различные книги о профессиях. Есть много интересных материалов о работе милиции, следственных органов. Те, кто интересуется журналистикой, смогут увидеть и прочесть там подшивки газет, журналов, оценить рекламные плакаты начала XX века. Также здесь есть библиотека со старинными книгами, в которых рассказывается о том, как раньше преподавали, как проводили уроки. В них описана исконно русская система воспитания, которая закладывалась еще издревле.

Стоит отметить, что все наследие о тонкостях педагогики будет передаваться учителям по всей России. Для этого планируется создание электронной библиотеки, которой преподаватели смогут пользоваться бесплатно.